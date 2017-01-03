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陷入两难的视频网站该如何自救
2017-1-4
电商巨头们的下一个战略要地在哪里
2017-1-4
小内容将成新主流,内容产业巨变再起？
2017-1-3
人工智能将如何改变商业形态？
2017-1-3
2017年有哪些科技趋势值得关注
2017-1-3
电商巨头的下半场之争：阿里京东们如何离消费者更近
不论是O2O还是互联网还是中国经济,大佬们似乎都已相信2016年是一个泾渭分明的分水岭,接下来竞争都会进入下半场。
头条
甲骨文要放弃不赚钱的Java？
你可能听说过类似的消息了，甲骨文公司不声不响地撤掉了一项社区技术的资金和开发人员支持，而许多......
SaaS服务平台可以让更多中小企业受益
SaaS服务平台在中国虽刚起步，但很多大型企业和集团已经纷纷采用。随着移动互联网、云计算、大......
2016创业半年报：昨天还牛B哄哄的公司,明天说死就死
一方面，“资本寒冬”“估值跳水”“融资放缓”仍然霸据上半年主要关键词的位置，另一方面，N家创......
信息化
.一个数据产品是怎麽设计出来的
.不懂商业就别谈数据
.5种必知的大数据处理框架技术
.运营入门,从0到1搭建数据分析知识体系
.数据驱动：以数据为支撑的4类设计
.一个产品经理需要知道哪些与推荐算法相关的知识
.让数据动起来,让产品独特而有趣
.大数据平台在互联网行业的应用
.浅谈数据仓库的基本架构
.选择可靠的数据中心供应商的七大关键成功因素
.中美企业服务市场的现状和机会
.美国企业明年IT总预算有28%会投入云计算
.我如何完成一本企业数据字典的编写？
.2017年的物联网长什么样
制造型企业实施PDM项目方案研究
产品数据管理是用来管理所有与产品相关数据（包括零部件图纸、产...
企业实用的ERP系统实施作业流程
ERP系统的实施涉及企业的多个部门，需要完整体现业务流程和管...
两步就让你打造出数据化运营的核心支柱
一个系统化的数据体系将是数据化运营的核心支柱。那么，企业该如...
大道至简的数据分析方法论——手把手教你,一点也不难！
虽然现在大部分企业都对数据越来越重视，但目前仍有相当多的企业...
如何处理你手中的各种“脏数据”
数据有问题,数据分析师得出的结论自然也就不可靠,再好的数据分...
数据驱动产品运营的增长之道
很多运营同学都会觉得做运营是一件很苦的事情，重复地做着别人眼...
管理
.金志江：小天才电话手表的品类创新实践
.让品牌歌唱,而非叫卖
.指数型组织它正在颠覆你的企业
.陈皓：技术人员的发展之路
.成功实施DevOps的七个有力工具
.刘作虎：不将就,不炒作,不盲从,一加要如何做成百年老店
.董明珠：我只做对的事,不在乎别人怎么说我
.2016年管理圈七大高频热词的新动向
.品牌命名原则八字诀
.管理就是简化简化再简化
.如何用一份可实现的年度计划拯救你的拖延症？
.企业多大才有必要定战略？
.敏捷测试过程的度量标准
.管理的两大误用：“以老板为中心”与“制度大于经营”
企业家
金志江：小天才电话手表的品类创新实践
大家知道做实业都是埋头做产品，步步高是一家做了20多年的企业，很少抛头露面，对外...
刘作虎：不将就,不炒作,不盲从,一加要如何做成百年老店
41岁的刘作虎先生是一加科技创始人兼CEO,他用朴实的语言反复讲过创办一加的初衷...
商学院
2016年管理圈七大高频热词的新动向
管理学理论界也在时刻保持前瞻与发展。在这一年中，先驱者紧跟变化完善理论、组织创新的探索步履不停、科技与决策联系得更为紧密、本土化改造也迎来了自己的时代机遇。...
管理就是简化简化再简化
企业的管理太复杂，组织层级复杂、薪酬体系复杂、考核复杂、分工复杂，甚至连企业文化都很复杂。在这样一个复杂的、权责不清晰的管理状态下，如何能够提高效率来面对变化呢？...
话语
编程开发
.你应该知道的Hadoop历史
.docker容器
.storm+kafka集成简单应用
.Kafka快速上手
.MapReduce工作原理图文详解
.高级SQL优化
.Java通过Executors提供四种线程池
.Spring Web MVC实现Restful Web Service
.优化 iOS 程序性能的 25 个方法
.移动产品的设计风格
代码库
.查看引起阻塞的Session
.KMP字符串模式匹配
.查看TOP SQL
.Oracle查看对象占用空间
.从Request.Url获取根网址的最简单方法
.得到两个数百分比
.selenuim 2+webdriver+Junit 实现自动化登录
.使用JSON将Java对象序列化及反序列化
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